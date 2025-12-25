Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:49

«Глупо»: депутат о попытке польских чиновников захватить консульство России

Журова сравнила попытку захвата консульства России в Польше со сносом памятников

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глупость действий польских чиновников по захвату консульства России в Гданьске сравнима со сносом памятников, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, региональные власти Польши игнорируют все международные нормы и договоренности.

Кажется, что европейцы уже давно забыли любимые международные концепции и правила. Я просто поражаюсь попытке польских чиновников захватить здание российского посольства. Я не знаю, какое тут слово подобрать, чтобы корректно это выразить. Есть же абсолютно точно разнообразные конвенции, которые все вопросы давно урегулировали по поводу посольств и консульств — они всегда были неприкосновенными. А здание еще и в нашей собственности. Это напоминает мне историю со сносом памятников: также глупо и нелогично, — высказалась Журова.

Она отметила, что на территории РФ тоже есть много разных посольств, которые занимают те или иные здания. Депутат подчеркнула, что даже в случае аренды помещения существуют цивилизованные процедуры, требующие времени на решение вопросов о переезде.

Ранее сообщалось, что чиновники из Гданьска пытались захватить здание генерального консульства России, однако их не впустили внутрь. При этом на территории дипмиссии находятся люди.

Польша
посольства
Россия
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
