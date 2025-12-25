«Глупо»: депутат о попытке польских чиновников захватить консульство России

Глупость действий польских чиновников по захвату консульства России в Гданьске сравнима со сносом памятников, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, региональные власти Польши игнорируют все международные нормы и договоренности.

Кажется, что европейцы уже давно забыли любимые международные концепции и правила. Я просто поражаюсь попытке польских чиновников захватить здание российского посольства. Я не знаю, какое тут слово подобрать, чтобы корректно это выразить. Есть же абсолютно точно разнообразные конвенции, которые все вопросы давно урегулировали по поводу посольств и консульств — они всегда были неприкосновенными. А здание еще и в нашей собственности. Это напоминает мне историю со сносом памятников: также глупо и нелогично, — высказалась Журова.

Она отметила, что на территории РФ тоже есть много разных посольств, которые занимают те или иные здания. Депутат подчеркнула, что даже в случае аренды помещения существуют цивилизованные процедуры, требующие времени на решение вопросов о переезде.

Ранее сообщалось, что чиновники из Гданьска пытались захватить здание генерального консульства России, однако их не впустили внутрь. При этом на территории дипмиссии находятся люди.