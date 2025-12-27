Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору Каждый второй россиянин не будет смотреть новогодние шоу

Половина россиян не планирует смотреть новогодние шоу, и только треть зрителей выберет классические программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. 50% опрошенных признались, что вообще не смотрят новогодние шоу. Среди тех, кто все же отдает предпочтение этому формату, лидирует классика на федеральных каналах. Ее выбирают 31% респондентов.

Значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям программ или к нарезкам «огоньков» прошлых лет в социальных сетях. Такой вариант предпочитают 8%. Еще 7% смотрят праздничные проекты независимых студий в интернете. Новогодние стримы или спецвыпуски блогеров выбирают лишь 4% опрошенных.

Среди зрителей, которые включают праздничный контент, большинство воспринимает его как фон для встречи Нового года. Почти четверть опрошенных смотрят шоу фрагментарно, обращая внимание только на отдельные номера или выступления. Всего 10% включают новогодние программы целиком, и еще столько же предпочитают отложить просмотр на более позднее время.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Кадышева не примет участия в новогодних съемках телеканала «Россия». Возможной причиной такого решения могла стать обида, связанная с выпуском ток-шоу, который был посвящен личной жизни сына артистки — солиста ансамбля «Золотое кольцо» Григория Костюка. Вместо этого Кадышева выступит в праздничных программах Первого канала. Туда также приглашены другие артисты. Среди них Татьяна Куртукова, группа AY YOLA и Татьяна Буланова.