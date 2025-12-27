Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 08:52

Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору

Каждый второй россиянин не будет смотреть новогодние шоу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Половина россиян не планирует смотреть новогодние шоу, и только треть зрителей выберет классические программы, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. 50% опрошенных признались, что вообще не смотрят новогодние шоу. Среди тех, кто все же отдает предпочтение этому формату, лидирует классика на федеральных каналах. Ее выбирают 31% респондентов.

Значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям программ или к нарезкам «огоньков» прошлых лет в социальных сетях. Такой вариант предпочитают 8%. Еще 7% смотрят праздничные проекты независимых студий в интернете. Новогодние стримы или спецвыпуски блогеров выбирают лишь 4% опрошенных.

Среди зрителей, которые включают праздничный контент, большинство воспринимает его как фон для встречи Нового года. Почти четверть опрошенных смотрят шоу фрагментарно, обращая внимание только на отдельные номера или выступления. Всего 10% включают новогодние программы целиком, и еще столько же предпочитают отложить просмотр на более позднее время.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Кадышева не примет участия в новогодних съемках телеканала «Россия». Возможной причиной такого решения могла стать обида, связанная с выпуском ток-шоу, который был посвящен личной жизни сына артистки — солиста ансамбля «Золотое кольцо» Григория Костюка. Вместо этого Кадышева выступит в праздничных программах Первого канала. Туда также приглашены другие артисты. Среди них Татьяна Куртукова, группа AY YOLA и Татьяна Буланова.

телевизор
опросы
исследования
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько стран осудили Израиль за одно решение
«Психологи» в ВСУ наказывали мобилизованных изнасилованием палкой
В Якутии достали из реки затонувший автомобиль с телом ребенка
«Снежный апокалипсис» накрыл российский регион
Потомок Чайковского раскрыл, каким новостям из России удивляются в США
В Совфеде раскрыли, какие силы в США противятся диалогу с Россией
Российский дипломат рассказал о военных приготовлениях Латвии
Военэксперт назвал возможные сроки освобождения Гуляйполя
В России планируют выйти на новый уровень производства дронов «Баба Яга»
Сочная индейка в пивном маринаде с медом: простой рецепт
Россиянку задержали за призывы убивать военных и желание ударить по Москве
Стало известно, кто еще присоединится к созвону Трампа и Зеленского
Две враждующие страны подписали соглашение о прекращении огня
Отельный сон дома: что за текстиль используют в премиальных номерах
Польшу и Болгарию уличили в желании «оттяпать» земли Украины
Киев начал погружаться во тьму на фоне взрывов
ВС России разгромили десантников ВСУ при попытке прорыва
На Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка
В Госдуме рассказали, кому придется работать все праздники
Главного российского коллаборациониста ликвидировали на фронте
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.