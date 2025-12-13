Самая дорогая артистка РФ могла затаить обиду на канал «Россия»

Певица Надежда Кадышева отказалась от участия в новогодних съемках на телеканале «Россия», пишет KP.RU. По информации издания, причиной могла стать обида из-за выпуска ток-шоу, посвященного личной жизни ее сына — солиста ансамбля «Золотое кольцо» Григория Костюка.

В материале отмечается, что вместо этого артистка выступит в праздничных программах на Первом канале. Туда также приглашены Татьяна Куртукова, группа AY YOLA и Татьяна Буланова. Сам Григорий Костюк, сказано в публикации, появится в новогоднем эфире как на Первом канале, так и на НТВ, но не на телеканале «Россия».

Ранее сообщалось, что Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих артистов России. По данным источника, звезда может запросить за новогоднее выступление до 50 млн рублей. Далее идет певец Сергей Шнуров, выход на сцену которого обойдется заказчику в 27 млн рублей. Певец Григорий Лепс заявил, что Кадышева только кажется самой высокооплачиваемой. При этом Лепс поздравил артистку и порадовался за нее. Он добавил, что ему в особых случаях предлагают суммы, гораздо большие 20 млн рублей.