Кадышева стала самым дорогим артистом России

Певица Надежда Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих артистов России, передает НТВ. По данным источника, звезда может запросить за новогоднее выступление до 50 млн рублей. Далее идет певец Сергей Шнуров, выход на сцену которого обойдется заказчику в 27 млн рублей.

В рейтинг также попали Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. Артисты просят по 25 млн рублей за выступление. Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Леонид Агутин могут спеть за 15 млн рублей. Как правило, концерты длятся 45 минут.

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что гонорар в 50 млн рублей очень завышен. Эксперт признался, что не в курсе, кто вообще имеет право получать такие деньги за свои концерты.

Ранее певец Григорий Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России. По его словам, коллега по цеху только кажется самой высокооплачиваемой. При этом Лепс поздравил артистку и порадовался за нее.

Продюсер Сергей Дворцов допустил, что «отмена» певицы Ларисы Долиной пошла ей на пользу. Он обратил внимание, как на концерты знаменитости практически полностью раскупают билеты даже те, кто раньше не был поклонником ее творчества.