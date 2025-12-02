«Будет популярнее Кадышевой»: продюсер о будущем карьеры Долиной

Продюсер Сергей Дворцов высказал в разговоре с NEWS.ru мнение, что «отмена», которую устроили певице Ларисе Долиной в Сети, пошла артистке на пользу. Эксперт обращает внимание на то, что сейчас на концерты артистки практически полностью раскупают билеты, даже те, кто раньше не был фанатом ее творчества. Дворцов предполагает, что к началу следующего года Долина может стать популярнее певицы Надежды Кадышевой.

То, что Лариса Долина попала в эту историю и фактически стала мемом, работает на ее карьеру. Она переживает своеобразный взлет за счет скандала. Потому что даже те, кто не был ее фанатом, и те, кто никогда не интересовался ее творчеством, сейчас покупают билеты на ее концерты, чтобы посмотреть, как она выглядит после всего случившегося. Возможно, сейчас, когда идет разбирательство, у нее отменились госзаказы. Но карьера только набирает обороты. Я предполагаю, что к началу 2026 года Долина станет популярнее Кадышевой, — сказал продюсер.

Ранее концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сказал, что артистке устроили «оголтелую травлю», сделав поспешные выводы в истории с ее квартирой в Хамовниках, суд еще не вынес окончательного решения.