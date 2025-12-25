Бывший замглавы управления СК РФ получил 10 лет колонии Басманный суд отправил бывшего следователя СК РФ Избенко на 10 лет в колонию

Басманный суд в Москве признал заместителя руководителя управления Следственного комитета Александра Избенко виновным в совершении 18 эпизодов растраты, передает ТАСС. Осужденный также был лишен специального звания и классного чина и более 19 млн рублей с его счетов перешли в доход государства.

Приговором Басманного районного суда от 24 декабря 2025 года Избенко Александр Николаевич признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), и 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере), и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей, — сказано в сообщении.

