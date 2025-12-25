Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС

Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС Евростат: импорт из ЕС в Россию превысил экспорт впервые в истории

Впервые за всю историю наблюдений импорт из Европейского союза в Россию превысил экспорт из РФ, следует из данных на сайте Евростата. За первые девять месяцев российская сторона закупила европейских товаров на €21,7, а продала обратно на €22,2 млрд.

Отмечается, что отрицательное сальдо торгового баланса составляет €500 тысяч (около 46,5 млн рублей). Основными статьями российского экспорта остаются топливно-энергетические товары.

Общий объем товарооборота за этот период составил €43,9 млрд. Это на 12,9% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года.

Ранее импорт винограда из Китая в Россию достиг рекордного объема. За месяц в страну было ввезено 9,3 тыс. тонн этой продукции. Речь идет о сорте «шайн мускат».

До этого сообщалось, в период с января по ноябрь 2025 года Россия увеличила импорт китайских мандаринов до рекордного уровня. За 11 месяцев текущего года поставки данных фруктов из КНР возросли на 16%. В денежном выражении показатель вырос до $78,1 млн (6,3 млрд рублей).

Кроме того, импорт российского мороженого в США в сентябре достиг максимальных показателей более чем за три года. По подсчетам источника, объем в денежном выражении составил $167 тысяч (около 1,3 млн рублей).