Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума Россия нарастила импорт мандаринов из Китая до рекордных $78,1 млн

Россия в период с января по ноябрь 2025 года нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных показателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни. Отмечается, что поставки этих фруктов из КНР в РФ за 11 месяцев выросли на 16%, достигнув $78,1 млн (6,3 млрд рублей).

По словам аналитиков, это максимум за последние 10 лет. При этом в ноябре российский импорт вырос на 6% в годовом выражении, до $22 млн. Таким образом Россия оказалась четвертым крупнейшим импортером китайских мандаринов. Больше покупали только Вьетнам, Киргизия, Индонезия и Таиланд.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что взрослым рекомендуется употреблять не более четырех мандаринов в день. Калорийность одного среднего фрукта составляет примерно 40–45 ккал, что важно учитывать тем, кто следит за весом, добавила специалист.

До этого стало известно, что испорченные мандарины можно определить по темным пятнам, повреждениям и участкам с измененной структурой. Еще один очевидный признак некачественного товара — наличие плесени. При этом качественные цитрусовые будут равномерно окрашенными, упругими и ароматными.