В Роскачестве раскрыли, как легко определить испорченные мандарины

Испорченные мандарины можно определить по темным пятнам, повреждениям и участкам с измененной структурой, пишет RT со ссылкой на Роскачество. Наличие плесени — еще один очевидный признак некачественного товара.

Зеленоватые пятна или зеленый хвостик сигнализируют о незрелости, а сморщенная, твердая кожура — о перезревании. Наличие листка не гарантирует свежести: он часто может быть добавлен для декора. При покупке упакованных мандаринов выбирайте партию, где плоды схожи по размеру и цвету, — посоветовали в организации.

А при выборе мандаринов на развес важно обращать внимание на вес плодов — они должны иметь ощутимую тяжесть в руке. Качественные цитрусовые будут равномерно окрашенными, упругими и ароматными.

