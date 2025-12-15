Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:43

В Роскачестве раскрыли, как легко определить испорченные мандарины

Роскачество: темные пятна и повреждения характерны для испорченных мандаринов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Испорченные мандарины можно определить по темным пятнам, повреждениям и участкам с измененной структурой, пишет RT со ссылкой на Роскачество. Наличие плесени — еще один очевидный признак некачественного товара.

Зеленоватые пятна или зеленый хвостик сигнализируют о незрелости, а сморщенная, твердая кожура — о перезревании. Наличие листка не гарантирует свежести: он часто может быть добавлен для декора. При покупке упакованных мандаринов выбирайте партию, где плоды схожи по размеру и цвету, — посоветовали в организации.

А при выборе мандаринов на развес важно обращать внимание на вес плодов — они должны иметь ощутимую тяжесть в руке. Качественные цитрусовые будут равномерно окрашенными, упругими и ароматными.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала покупать чай известных брендов, ведь это дает определенную гарантию качества. Она отметила, что некоторые производители делают упаковку с прозрачной частью, через которую можно оценить содержимое.

