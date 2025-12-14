Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года

США нарастили закупки российского мороженого до рекордных значений за три года

Импорт российского мороженого в США в сентябре достиг максимальных показателей более чем за три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. По подсчетам агентства, объем в денежном выражении составил $167 тыс.

Сентябрьский показатель превысил уровень августа в 1,8 раза и оказался втрое выше, чем в сентябре 2024 года. Предыдущий пик поставок пришелся на апрель 2022 года, однако тогда их стоимость была выше на $1,5 млн.

Положительная динамика импорта наблюдается у США с начала года. Так, в январе-сентябре закупки мороженого достигли $605,4 тыс. — это на треть (33%) больше, чем за тот же период прошлого года.

Но текущие объемы поставок все еще существенно ниже рекордных значений 2022 года. Тогда экспорт десерта в США принес российским производителям $8,4 млн.

Ранее стало известно, что продажи мороженого в России в период с мая по сентябрь снизились на 7,1% в годовом сравнении. Наибольшее падение спроса зафиксировано в июне и сентябре, когда показатели уменьшились на 12% и 11% соответственно.

