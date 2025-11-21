Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:44

Россияне в 2025 году стали реже покупать один популярный продукт

«Нильсен»: продажи мороженого в России рухнули на 7,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Продажи мороженого в России в период с мая по сентябрь снизились на 7,1% в годовом сравнении, свидетельствуют данные исследования компании «Нильсен», которые приводит «Коммерсант». Наибольшее падение спроса зафиксировано в июне и сентябре, когда показатели уменьшились на 12% и 11% соответственно.

Сильнее всего сократились продажи мороженого в пакетах (минус 17%) и рожках (минус 14%). Аналитики связывают негативную динамику с неблагоприятными погодными условиями в течение летнего сезона.

Ранее стало известно, что перед новогодними праздниками ожидается подорожание колбасной продукции на 5-10%. Эксперты отметили устойчивую тенденцию роста цен на изделия мясопереработки в течение 2025 года в условиях общей продовольственной инфляции, указав, что данное повышение не носит ситуативный характер, а продолжает сложившуюся динамику. На увеличение стоимости повлиял комплекс факторов — от ценового давления со стороны сырьевой базы до тарифной нагрузки и логистических расходов.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил об отсутствии прогнозов относительно роста цен на товары в связи с увеличением ставки НДС. Парламентарий высказал мнение, что ответственным ведомствам необходимо принять меры против распространения сведений о возможном подорожании продуктовой группы.

продажи
мороженное
Россия
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американка впала в кому и повстречала сатану
Москвичам посоветовали сменить потребительские привычки
Раскрыто, почему страны Запада стали искать диалог с Россией на саммите G20
Медведев высмеял обращение Зеленского и напомнил о золотом унитазе
Подросток умер из-за шланга в прямой кишке на работе
Утром обещал себе больше не убивать: откровения саранского маньяка
«Очень мощные»: Трамп похвастался новыми санкциями против России
Отказ от пения, брак с иностранцем, болезнь: как живет Любовь Казарновская
В российском регионе при атаке ВСУ погибли два человека
Меган Маркл удивила дорогостоящим образом на День благодарения
Трамп разъяснил, в каком положении находится Украина
Сотням миллионов африканцев предрекли острый голод
Москвичам сообщили, ждать ли сугробов до начала зимы
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказался от закупок в РФ
В МИД Сербии высказались о поездках Вучича на «человеческие сафари»
Трамп поставил Украине ультиматум по мирному плану
Душитель мальчиков и труп девочки в диване: главные ЧП недели
Озвучен приговор для чемпионки Украины за покушение на российского военного
Дочь Брюса Уиллиса не уверена в том, что отец ее узнает
Россия оценила западную резолюцию по иранской ядерной программе
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.