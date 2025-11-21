Россияне в 2025 году стали реже покупать один популярный продукт «Нильсен»: продажи мороженого в России рухнули на 7,1%

Продажи мороженого в России в период с мая по сентябрь снизились на 7,1% в годовом сравнении, свидетельствуют данные исследования компании «Нильсен», которые приводит «Коммерсант». Наибольшее падение спроса зафиксировано в июне и сентябре, когда показатели уменьшились на 12% и 11% соответственно.

Сильнее всего сократились продажи мороженого в пакетах (минус 17%) и рожках (минус 14%). Аналитики связывают негативную динамику с неблагоприятными погодными условиями в течение летнего сезона.

Ранее стало известно, что перед новогодними праздниками ожидается подорожание колбасной продукции на 5-10%. Эксперты отметили устойчивую тенденцию роста цен на изделия мясопереработки в течение 2025 года в условиях общей продовольственной инфляции, указав, что данное повышение не носит ситуативный характер, а продолжает сложившуюся динамику. На увеличение стоимости повлиял комплекс факторов — от ценового давления со стороны сырьевой базы до тарифной нагрузки и логистических расходов.

Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил об отсутствии прогнозов относительно роста цен на товары в связи с увеличением ставки НДС. Парламентарий высказал мнение, что ответственным ведомствам необходимо принять меры против распространения сведений о возможном подорожании продуктовой группы.