В Госдуме опровергли рост цен на товары после повышения НДС Депутат Наумов: нет никаких прогнозов о подорожании товаров из-за роста НДС

Никаких прогнозов о повышении цен на товары из-за увеличения ставки НДС на данный момент нет, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его мнению, компетентным органам следует принять меры по предотвращению распространения информации о подорожании продуктов.

В первую очередь мы долго общались с представителями Минфина и Центробанка в эти месяцы. И получили ответ, что предыдущее повышение НДС с 18 до 20%, которое произошло в 2017 году, было ощутимо россиянами. Индекс массово ощутимых потребительских цен возрастет на 1%, но почувствовать это повышение можно будет через три месяца с момента вступления в силу. В нашем случае повышение НДС вступает в силу с января. О подорожании конкретных продуктов я бы ни в коем случае не делал бы никаких прогнозов, — поделился Наумов.

Он подчеркнул, что коммерсанты не должны стремиться заранее использовать повышение цен, поскольку им следует активнее продавать товары по текущей ставке в 20%. По его мнению, Федеральная антимонопольная служба должна пресекать любые заявления о массовом подорожании, так как ничего подобного не случится.

Никто не мешает коммерсантам поработать с издержками и производительностью. Им вовсе не обязательно отыгрываться на конечных потребителях. Мы не в социализме или госплане находимся, где можно разово взять и все приказным порядком удешевить или, наоборот, удорожить, — резюмировал Наумов.

Ранее Госдума утвердила законопроект о повышении НДС до 22% в 2026 году. При этом для социально значимых товаров сохранится льготная ставка в размере 10%.