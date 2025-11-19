Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:53

Россиян предупредили о подорожании популярного продукта перед Новым годом

Колбасные изделия вырастут в цене перед Новым годом на 5–10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России перед Новым годом подорожает колбаса и колбасные изделия на 5-10%, сообщает «Газета.Ru». В течение 2025 года наблюдался устойчивый рост цен на продукты мясопереработки на фоне общей продовольственной инфляции, отметили эксперты.

Подорожание не связано с ситуативностью, а продолжает сформированную инфляционными факторами тенденцию. На рост цен повлияло множество компонентов — от стоимости сырья до тарифной нагрузки и логистических издержек, уточнили аналитики.

Ранее экономист Ольга Беленькая заявила, что в декабре 2025 года в России ожидается инфляция на уровне от 0,7% до 0,9% за месяц к месяцу (м/м). Она отметила, что рост цен на продовольственные товары поспособствует повышению этого показателя.

До этого зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что стоимость сахара может упасть за счет снижения мировых цен. Он также отметил, что на это влияет и наличие в России хороших внутренних запасов продукта. Эксперт добавил, что в конце октября средние оптовые цены на сахар составили 42,9 тыс. рублей и были на 15,4% меньше, чем в том же периоде 2024 года.

