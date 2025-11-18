Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экономист спрогнозировала уровень инфляции в декабре 2025 года

Экономист Беленькая: в декабре 2025 года инфляция ожидается на уровне 0,8% в м/м

В декабре 2025 года в России ожидается инфляция на уровне от 0,7% до 0,9% за месяц к месяцу (м/м), заявила «Финансам Mail» экономист Ольга Беленькая. Она отметила, что рост цен на продовольственные товары поспособствует повышению этого показателя.

В декабре этого года мы ожидаем инфляцию значительно ниже, чем в прошлом декабре: 0,7−0,9% (м/м) и 6,3−6,5% по итогам года. Основной вклад в сезонно повышенные значения инфляции в декабре обычно вносит ускорение роста цен на продовольственные товары. К тому же на декабрь обычно приходится пик бюджетных расходов, — уточнила Беленькая.

Она добавила, что инфляцию будут сдерживать замедление спроса, жесткая денежно-кредитная политика, крепкий рубль и более скромные планы Минфина по расходам в конце года. При этом высокие инфляционные ожидания и рост денежной массы в октябре создадут определенные риски.

Ранее юрист Вадим Виноградов заявил, что в 2026 году в России пройдет плановая индексация социальных выплат, включая пенсии, пособия и материнский капитал. По его словам, повышение будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который прогнозируется на уровне 6,8%.

