13 ноября 2025 в 10:18

Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году

Юрист Виноградов: в 2026 году в России пройдет плановая индексация соцвыплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2026 году в России пройдет плановая индексация социальных выплат, включая пенсии, пособия и материнский капитал, напомнил доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с RT. По его словам, повышение будет соответствовать уровню инфляции за 2025 год, который прогнозируется на уровне 6,8%.

Эксперт отметил, что страховые пенсии вырастут на 7,6% с января, достигнув в среднем 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% с апреля, их средний размер составит 16 590 рублей. Материнский капитал на первого ребенка увеличится до 737 200 рублей, на второго — до 974 100 рублей.

Юрист рекомендовал гражданам заранее уточнять информацию о выплатах на портале госуслуг или в отделениях Социального фонда России, особенно учитывая возможные региональные различия в сроках и размерах индексации.

Ранее председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной. По ее словам, сейчас она действует до 2030 года. Однако, как считает парламентарий, судьба семьи не должна зависеть от сроков указа. Депутат также добавила, что региональный маткапитал есть не во всех российских субъектах.

