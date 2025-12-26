Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату

Выплата 13-й зарплаты не гарантирована законом, рассказал 360.ru юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он отметил, что чаще всего подобная выплата оформлена как годовая премия.

Работодатель самостоятельно устанавливает, кому, сколько и за что платить. Это может быть гарантированной суммой для всех или мотивирующим инструментом, который зависит от результатов работы, — рассказал Кофанов.

Юрист подчеркнул, что порядок выплат должен быть закреплен в трудовом договоре. По его словам, сотрудники также должны быть осведомлены о порядке выдачи подобной премии.

Ранее депутат Екатерина Стенякина рассказала, что работники имеют право на получение заработной платы за труд, при задержке выплат они могут использовать несколько инструментов защиты. Так, по ее словам, после 15 дней просрочки сотрудник вправе приостановить работу до погашения всей задолженности.

