Производитель очков Макрона «обогатился» за одни сутки

Солнцезащитные очки, в которых президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе, спровоцировали всплеск спроса. По данным радиостанции Franceinfo, сайт производителя аксессуара, компании Henry Jullien, не выдержал наплыва посетителей.

В последние дни продавцы получили множество звонков от желающих приобрести модель. Очки привлекли внимание после того, как французский лидер стал использовать их для публичных выступлений.

Мы производим примерно 1 000 оправ в год, а эта модель выпускается в количестве 200 штук, — заявила менеджер по продажам компании Андреа Андри.

Макрон начал носить очки с 15 января. Тогда он выступал перед военнослужащими с налитым кровью глазом, а на следующий день прибыл в Елисейский дворец уже в темных очках. В администрации президента пояснили, что у него лопнул капилляр в глазу. Именно в этих солнцезащитных очках Макрон позже появился и на форуме в Давосе, что и вызвало интерес публики к аксессуару.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пошутила о новом образе Макрона. По ее словам, он понял, что наступает мир, основанный на праве сильного, потому что «прозрел» благодаря своим темным очкам.