«Что это было?»: Трамп посмеялся над внешним видом Макрона в Давосе Трамп высмеял Макрона за появление на форуме в Давосе в темных очках

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед единомышленникам в Айове вновь обратил внимание на необычный аксессуар президента Франции. Поводом для новых комментариев стали солнцезащитные очки, в которых Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет пресс-служба Белого дома.

Французская сторона официально объяснила, что причиной ношения очков стал лопнувший сосуд в глазу Макрона, что, по заверениям представителей Елисейского дворца, не представляет опасности для здоровья. Однако это пояснение, видимо, не удовлетворило Дональда Трампа.

Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было? — обратился он к собравшимся.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал видео, в котором пародирует Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. В кадре Стармер надел солнцезащитные очки в стиле «авиаторы», схожие с теми, что в последнее время часто носит французский лидер. Обращаясь к зрителям, британский премьер произнес слово «бонжур».