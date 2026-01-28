Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 03:50

«Что это было?»: Трамп посмеялся над внешним видом Макрона в Давосе

Трамп высмеял Макрона за появление на форуме в Давосе в темных очках

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед единомышленникам в Айове вновь обратил внимание на необычный аксессуар президента Франции. Поводом для новых комментариев стали солнцезащитные очки, в которых Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет пресс-служба Белого дома.

Французская сторона официально объяснила, что причиной ношения очков стал лопнувший сосуд в глазу Макрона, что, по заверениям представителей Елисейского дворца, не представляет опасности для здоровья. Однако это пояснение, видимо, не удовлетворило Дональда Трампа.

Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было? — обратился он к собравшимся.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал видео, в котором пародирует Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. В кадре Стармер надел солнцезащитные очки в стиле «авиаторы», схожие с теми, что в последнее время часто носит французский лидер. Обращаясь к зрителям, британский премьер произнес слово «бонжур».

