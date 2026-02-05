Пенсионерка получила по голове телефоном на улице и осталась без очков

Телефон рухнул на голову пенсионерке в Новосибирске и сломал ее очки

Телефон упал на голову пожилой жительницы Новосибирска на улице Одоевского, передает «КП—Новосибирск». Инцидент произошел у дома 1/11. По предварительной информации, телефон выбросили из окна. От удара сибирячка получила ушиб щеки, а ее очки превратились в осколки.

