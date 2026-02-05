Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:46

Пенсионерка получила по голове телефоном на улице и осталась без очков

Телефон рухнул на голову пенсионерке в Новосибирске и сломал ее очки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телефон упал на голову пожилой жительницы Новосибирска на улице Одоевского, передает «КП—Новосибирск». Инцидент произошел у дома 1/11. По предварительной информации, телефон выбросили из окна. От удара сибирячка получила ушиб щеки, а ее очки превратились в осколки.

Ранее сообщалось, что подросток, следуя указаниям неизвестных, напал с ножом на пожилую пару в подмосковном Пушкино. 17-летний юноша зарезал пенсионерку и ранил ее мужа, чтобы ограбить. Он напал на пенсионеров, когда те выходили из лифта. Злоумышленник был задержан после неудачной попытки сбежать через балкон. Трагический инцидент произошел 29 января.

Также стало известно, что житель Свердловской области поступил в местный онкологический диспансер с огромной опухолью весом около 60 килограммов. По словам 50-летнего мужчины, он проходил с новообразованием почти 20 лет. Пациента успешно прооперировали. Опухоль передавливала мужчине нижнюю полую вену. Она также полностью сместила пациенту кишечник, мочевой пузырь и другие органы.

пенсионерки
телефоны
очки
Новосибирск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
В Совете Федерации оценили потенциал британских спецслужб
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.