Подросток убил старушку по приказу мошенников Подросток напал на пожилую пару в Подмосковье по приказу мошенников

Подросток напал с ножом на пожилую пару в подмосковном Пушкино по указке телефонных мошенников, сообщила пресс-служба суда. 17-летний юноша зарезал пенсионерку и ранил ее мужа, чтобы ограбить. Злоумышленник задержан после неудачной попытки сбежать через балкон.

По версии следствия, 29 января подросток М., следуя указаниям неизвестных, приехал в многоквартирный дом в городе Пушкино. Расположившись на лестничной площадке десятого этажа, он ожидал прибытия двух пожилых людей — 75-летней Галины и ее 77-летнего супруга Валерия. Он напал на пенсионеров когда те выходили из лифта и нанес мужчине и женщине несколько ударов кухонным ножом.

После совершения преступления М. вошел в квартиру жертв и, следуя указаниям неизвестных лиц, пытался сбежать через балкон квартиры. Однако попытка оказалась неудачной: он упал с балкона на землю и получил травмы. После этого его задержала полиция

