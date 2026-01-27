Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:11

Премьер Британии высмеял «терминатора»-Макрона

Стармер опубликовал пародию на Макрона в солнцезащитных очках

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал у себя в TikTok видео, в котором пародирует президента Франции Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. Момент произошел на подкаст-шоу Political Party Live, где в понедельник выступал глава кабмина.

В кадре Стармер надел солнцезащитные очки в стиле «авиаторы», схожие с теми, что в последнее время часто носит французский лидер. Обращаясь к зрителям, британский премьер произнес слово «бонжур».

В подписи к видео политик сделал отсылку к популярному фильму «Лучший стрелок» (Top Gun), использовав известную фразу «Поговори со мной, Гусь». При этом он отметил официальный аккаунт Эммануэля Макрона.

Ранее появление Макрона в темных очках на трибуне форума в Давосе вызвало волну насмешек в интернете. В социальных сетях стали активно распространяться отредактированные фотографии французского лидера.

Журналистка Ксения Собчак также прокомментировала внешний вид французского президента. Она заявила, что Макрон, участвующий в мероприятии в солнцезащитных очках, похож на Терминатора из одноименного фильма.

