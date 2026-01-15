Макрон появился на публике с залитым кровью глазом

На официальном мероприятии президент Франции Эммануэль Макрон появился с залитым кровью глазом, написала газета LeParisien. Сообщение мгновенно вызвало бурные обсуждения и множество версий. Некоторые пользователи предположили, что травма могла быть получена в результате семейного конфликта с его супругой Брижит Макрон.

Пресс-служба Елисейского дворца дала официальное объяснение. По ее заявлению, кровоизлияние является следствием «всего лишь лопнувшего сосуда».

Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как Брижит Макрон ударила супруга по губам при выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент случился в момент открытия двери президентского борта. На записи видно, как рука Брижит появляется из проема и наносит удар. Саму женщину в этот момент полностью разглядеть не удалось. После удара Эммануэль Макрон попытался предложить ей традиционный официальный жест — подставить локоть, однако супруга проигнорировала это.

В свое время супруга президента Франции отказалась взять его за руку. Инцидент произошел во время прогулки с королевской четой Великобритании. На видео запечатлено, как Эммануэль Макрон общается с королем Карлом III и одновременно пытается взять жену за руку. Однако Брижит отводит руку в сторону, а ее лицо выражает недовольство.