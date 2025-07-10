Жена Макрона унизила его прямо на глазах у Карла III Брижит Макрон отказалась дать руку мужу во время прогулки с Карлом III

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, снова отказалась дать ему руку, на этот раз — во время прогулки с королевской четой в Великобритании, сообщает aif.ru. На кадрах видно, как французский лидер общается с Карлом III и параллельно пытается взять жену за руку, но та отводит ее в сторону и делает недовольное выражение лица.

Пользователи социальной сети Х начали активно присылать Макрону данное видео и просить его объясниться. Отмечается, что президент Франции начал свой трехдневный визит в Британию 8 июля. Последний раз Соединенное Королевство с визитом такого рода посещал экс-президент Николя Саркози в 2008 году.

Ранее супруга Макрона отказалась от его помощи при спуске с трапа самолета. Политик подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой. Брижит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала длинное платье.

Некоторые аналитики предположили, что Брижит вела себя отстраненно и игнорировала мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры. Анна-Мария Тронье умерла на прошлой неделе в возрасте 93 лет в родном городе семьи Амьен на севере Франции. Там же родился и вырос сам французский лидер.