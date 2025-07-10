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10 июля 2025 в 20:08

Жена Макрона унизила его прямо на глазах у Карла III

Брижит Макрон отказалась дать руку мужу во время прогулки с Карлом III

Эммануэль и Брижит Макрон Эммануэль и Брижит Макрон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Брижит, снова отказалась дать ему руку, на этот раз — во время прогулки с королевской четой в Великобритании, сообщает aif.ru. На кадрах видно, как французский лидер общается с Карлом III и параллельно пытается взять жену за руку, но та отводит ее в сторону и делает недовольное выражение лица.

Пользователи социальной сети Х начали активно присылать Макрону данное видео и просить его объясниться. Отмечается, что президент Франции начал свой трехдневный визит в Британию 8 июля. Последний раз Соединенное Королевство с визитом такого рода посещал экс-президент Николя Саркози в 2008 году.

Ранее супруга Макрона отказалась от его помощи при спуске с трапа самолета. Политик подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой. Брижит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала длинное платье.

Некоторые аналитики предположили, что Брижит вела себя отстраненно и игнорировала мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры. Анна-Мария Тронье умерла на прошлой неделе в возрасте 93 лет в родном городе семьи Амьен на севере Франции. Там же родился и вырос сам французский лидер.

Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
Карл III
Великобритания
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