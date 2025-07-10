Раскрыта причина плохого настроения жены Макрона во время визита в Лондон Daily Mail: жена Макрона выглядела растерянной в Британии из-за смерти сестры

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала своего мужа во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры, пишет газета Daily Mail. Несмотря на утрату, французская первая леди приняла решение сопровождать супруга во время поездки на Туманный Альбион.

Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла, — сказал источник издания.

Старшая сестра Брижит Макрон Анна-Мария Тронье умерла на прошлой неделе в возрасте 93 лет в родном городе семьи Амьен на севере Франции. Там же родился и вырос сам французский лидер.

Ранее в Сети распространилась видеозапись прибытия четы Макронов в Великобританию. Супруга президента Франции отказалась от помощи супруга при спуске с трапа самолета. Политик подал жене руку, однако та не воспользовалась его поддержкой. Брижит решила спуститься «по-мужски» и самостоятельно покинула самолет. Одной рукой она держалась за поручень на выходе у воздушного судна, а другой придерживала длинное платье.