21 января 2026 в 12:48

Макрона превратили в мем после появления в темных очках

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе вызвало волну насмешек в интернете. В социальных сетях стали активно распространяться отредактированные фотографии французского лидера.

На одной из них политик представлен в образе Морфеуса, персонажа фильмов «Матрица», сражающегося против машин. Также пользователи с помощью фоторедакторов поменяли очки-авиаторы французского лидера на очки-бабочки, которые обычно носят дети.

Ранее президент Франции выступил на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе в темных очках-авиаторах. Его фотографию опубликовала пресс-служба Елисейского дворца. Лидер республики не снимал очки на протяжении всего своего выступления. На нем также был костюм и галстук темно-синего оттенка.

Журналистка Ксения Собчак также прокомментировала внешний вид французского президента. Она заявила, что Макрон, участвующий в форуме в солнцезащитных очках, похож на Терминатора из одноименного фильма.

До этого сообщалось, что Макрон приехал с покрасневшим глазом на встречу с военнослужащими на авиабазе Истр на юге Франции. На улице он также находился в солнцезащитных очках. Позже сам президент дал объяснение своему виду. Он заявил, что покраснение можно «считать отсылкой к глазу тигра».

