20 января 2026 в 18:07

Макрон вышел к политической элите Запада в темных очках

Макрон появился на трибуне форума в Давосе в темных очках

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на трибуне форума в Давосе в темных очках, фотографию опубликовала пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X. Лидер республики не снимал их на протяжении всего своего выступления.

Судя по кадрам, политик надел очки-авиаторы. Также он выбрал костюм и галстук в темно-синих оттенках.

Ранее президент Франции появился на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках. Незадолго до этого появилась информация, что у политика сильно покраснел глаз во время выступления 15 января.

Также сообщалось, что Макрон приехал с покрасневшими глазами на встречу с военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны. На улице он также находился в солнцезащитных очках. Позже сам президент дал комментарий по поводу своего вида. Он заявил, что покраснение можно «считать отсылкой к глазу тигра».

Пользователи соцсети X высмеяли президента из-за инцидента с глазами. Некоторые комментаторы высказали предположение, что глава государства мог получить травму во время очередного семейного конфликта со своей супругой Брижит.

