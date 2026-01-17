Макрон спрятал пострадавший глаз под солнечными очками

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил встречу в Елисейском дворце в солнцезащитных очках, сообщила газета Le Parisien. В материале указано, что перед этим появилась информация, что у политика сильно покраснел глаз во время выступления 15 января.

Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы <...> Я буду вынужден носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим, — сказал президент.

Отмечается, что Макрон появился с покрасневшими глазами перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге республики. На улице он находился в солнцезащитных очках. Позже сам президент заявил, что покраснение можно «считать отсылкой к глазу тигра». Других комментариев по поводу своего внешнего вида он не давал.

Пользователи соцсети Х высмеяли президента Макрона из-за инцидента с глазами. Некоторые комментаторы предположили, что глава государства мог получить травму во время очередного семейного конфликта с его женой Брижит.

Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как Брижит Макрон ударила супруга по губам при выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент случился в момент открытия двери президентского борта.