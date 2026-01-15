Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:23

«Избила жена»: в Сети высмеяли Макрона из-за «глаза тигра»

Во Франции предположили, что Макрон снова получил пощечину от жены

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пользователи соцсети Х высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона из-за того, что он появился на официальном мероприятии с залитым кровью правым глазом. Некоторые комментаторы предположили, что глава государства мог получить травму во время очередного семейного конфликта с его женой Брижит.

«Макрон стал жертвой домашнего насилия?», «Кажется, Бриджит опять дала пощечину», «Макрона избила его „жена“», «Правая рука Бриджит снова в действии. Бедный Макарончик», — написали французские интернет-пользователи.

В то же время Макрон извинился за свой глаз и заверил, что ничего серьезного не случилось. Он в шутку отметил, что многие могут воспринять его внешний вид как непреднамеренную отсылку к «глазу тигра». По словам французского лидера, это знак целеустремленности.

Ранее пресс-служба Елисейского дворца попыталась успокоить общественность из-за весьма специфического внешнего вида Макрона и дала официальное объяснение его покрасневшему глазу. Там отметили, что кровоизлияние является следствием «всего лишь лопнувшего сосуда».

Эммануэль Макрон
Брижит Макрон
Франция
травмы
