«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции Филиппо назвал чудовищной речь Макрона в Давосе на английском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон использовал английский язык для выступления на форуме в Давосе, что было совершенно невыносимо, написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Он назвал этот поступок неприемлемым и позорным, отметив отсутствие в речи упоминаний о Франции.

В этот самый момент Макрон произносит свою речь в Давосе: <…> он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Чудовищно! «Европа», Европа, Европа, и ни разу [не произнесено] слово «Франция»! — высказался политик.

Ранее Макрон появился на трибуне Давосского форума в темных очках. Аксессуар в стиле «авиаторов» политик не снимал в течение всей своей речи. Его гардероб дополнил классический костюм и галстук темно-синего цвета. По мнению журналистки Ксении Собчак, президент Франции своим видом на Всемирном экономическом форуме в Давосе напоминал персонажа из фильма «Терминатор».

Также глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что на экономическом форуме предпринимались активные попытки вывести тему Украины на первый план. Однако, по его словам, данная цель достигнута не была.