20 января 2026 в 19:18

«Чудовищно!»: речь Макрона в Давосе вызвала негодование во Франции

Филиппо назвал чудовищной речь Макрона в Давосе на английском языке

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон использовал английский язык для выступления на форуме в Давосе, что было совершенно невыносимо, написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Он назвал этот поступок неприемлемым и позорным, отметив отсутствие в речи упоминаний о Франции.

В этот самый момент Макрон произносит свою речь в Давосе: <…> он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Чудовищно! «Европа», Европа, Европа, и ни разу [не произнесено] слово «Франция»! — высказался политик.

Ранее Макрон появился на трибуне Давосского форума в темных очках. Аксессуар в стиле «авиаторов» политик не снимал в течение всей своей речи. Его гардероб дополнил классический костюм и галстук темно-синего цвета. По мнению журналистки Ксении Собчак, президент Франции своим видом на Всемирном экономическом форуме в Давосе напоминал персонажа из фильма «Терминатор».

Также глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что на экономическом форуме предпринимались активные попытки вывести тему Украины на первый план. Однако, по его словам, данная цель достигнута не была.

Эммануэль Макрон
Флориан Филиппо
Франция
Давос
