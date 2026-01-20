Дмитриев констатировал, что форум в Давосе не крутился вокруг Украины

Украину активно пытались сделать главной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, написал в Telegram-канале специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, этого так и не произошло.

Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась, — говорится в сообщении.

По данным газеты Politico, украинской делегации приходится прилагать усилия, чтобы удержать внимание делегатов на форуме в Давосе. Фокус участников мероприятия сместился на внутренний кризис трансатлантического сотрудничества в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Источники портала Axios полагают, что подписание «плана процветания» между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Давосе отменили. Причиной называют ситуацию вокруг Гренландии.

При этом сам Зеленский обеспокоен «расфокусом внимания» от Украины и переключением его на ситуацию с Гренландией. По словам политика, именно в его стране происходит полномасштабный конфликт.