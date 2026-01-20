Гренландия лишила Украину внимания на форуме в Давосе Politico: Киев прилагает усилия для привлечения внимания на форуме в Давосе

Украинской делегации приходится прилагать усилия, чтобы удержать внимание делегатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет газета Politico. Как отмечает издание, фокус участников мероприятия сместился на внутренний кризис трансатлантического сотрудничества в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Украинским чиновникам приходится прилагать огромные усилия, чтобы удержать внимание делегатов, поскольку европейские лидеры поглощены развалом трансатлантических отношений, — говорится в материале.

Ранее газета Politico сообщила, что участники Всемирного экономического форума в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине. Там отметили, что американский лидер Дональд Трамп проведет как минимум одну встречу с представителями ЕС и НАТО.

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Главной темой этого года организаторы обозначили «Дух диалога». Участники обсудят широкий круг вопросов. В фокусе внимания окажутся проблемы международной безопасности, глобальные экономические вызовы и стремительное развитие искусственного интеллекта.