19 января 2026 в 11:12

Стало известно, какая тема вытеснит Украину на форуме в Давосе

Politico: на форуме в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине

Участники Всемирного экономического форума в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине, сообщила газета Politico. Там отметили, что президент США Дональд Трамп проведет как минимум одну встречу с представителями ЕС и НАТО.

Журналисты добавили, что из-за намерений главы Белого дома еврочиновники столкнулись с самым серьезным трансатлантическим кризисом за последнее время. В газете указали, что из-за изменившихся обстоятельств участники мероприятия избавляются от материалов, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Форум пройдет с 19 по 23 января.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала США не отвлекаться от темы украинского кризиса. По ее словам, спорные вопросы, касающиеся Гренландии, следует решать «внутри НАТО».

До этого стало известно, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. Глава МИД королевства Иветт Купер заявила, что миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

