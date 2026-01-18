Атака США на Венесуэлу
Каллас призвала США не отвлекаться от украинского конфликта на Гренландию

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
США не следует отвлекаться от темы украинского кризиса, написала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас в X. По ее словам, следует решать спорные вопросы, касающиеся Гренландии, «внутри НАТО».

Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи — помочь закончить конфликт на Украине. Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО, — добавила Каллас.

Тем временем политолог Юрий Светов выразил мнение, что Гренландия не сможет себя защитить в случае вторжения со стороны США. По его словам, европейцы также не собираются защищать принадлежащий Дании остров, а отправленная туда военная миссия больше похожа на издевательство.

Тем временем посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Россия не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

