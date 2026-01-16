Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:22

Москва отвергла обвинения Трампа в желании завладеть Гренландией

Посол Барбин: Россия не претендует на Гренландию

Фото: Reinhard Pantke/imagebroker.com/Global Look Press
Россия не имеет никаких территориальных притязаний на Гренландию, заявил посол России в Дании Владимир Барбин. В интервью ТАСС он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что если Соединенные Штаты не «займут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории, — сказал дипломат.

Барбин также напомнил слова министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, который на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января заявил, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы для Гренландии. Однако страны НАТО, как заявил посол, активно используют этот миф.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что страна может отправить до 10 военных на учения европейских стран в Гренландию. По его словам, увеличение присутствия Дании на острове может привести к выводу датского контингента, находящегося в Латвии. Однако глава ведомства счел это маловероятным.

