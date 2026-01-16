Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:15

В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию

Глава МО Эстонии счел возможной отправку до 10 военных на учения в Гренландию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эстония может отправить до 10 военных на учения европейских стран в Гренландию, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур телерадиокомпании ERR. По его словам, увеличение присутствия Дании на острове может привести к выводу датского контингента, находящегося в Латвии. Однако глава ведомства счел это маловероятным.

Исходя из текущих знаний, речь не идет об отправке крупных контингентов. Скорее мы говорим о том, что отправим несколько человек, их пересчитать можно буквально на пальцах одной-двух рук, если потребуется, — отметил он.

Ранее сообщалось, что европейские страны не готовы открыто противостоять заявлениям президента США Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. По словам аналитиков, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что президент США стремится получить Гренландию для укрепления позиций республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. При этом, по его мнению, высока вероятность того, что данный план потерпит неудачу.

