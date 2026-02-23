Самый трогательный момент ОИ, «турбодипломатия» Ирана: что будет дальше

Лыжник Савелий Коростелев трогательно поддержал спортсменку Дарью Непряеву на закрытии Олимпиады-2026, Тегеран проиграл схватку с Вашингтоном без единого удара, задержания танкеров чреваты экологической катастрофой в Финском заливе — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Такого на Олимпиаде давно не видели: Коростелев восхитил зрителей своим поступком

Коростелев подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Игр-2026. Спортсмен пронес на плечах Непряеву во время традиционного парада олимпийцев. Жест 22-летнего Коростелева стал настоящим символом поддержки, особенно на фоне непростого турнирного пути Непряевой.

Для 23-летней лыжницы Олимпиада сложилась не совсем удачно: в скиатлоне она финишировала 17-й, а в марафоне и вовсе была дисквалифицирована из-за ошибки при смене лыж, хотя и показала 11-е время. После прохождения отсечки 21,6 км спортсменка решила сменить инвентарь и случайно заехала в бокс немецкой лыжницы Катарины Хенних Дотцлер.

Позже Непряева призналась, что ее охватили паника и чувство стыда после осознания ошибки. Большую часть дистанции она прошла не на своих лыжах.

«Меня паника охватила, когда я осознала на спуске, что лыжи не мои. Я узнала, что меня могут снять, и не знала, что мне делать. В голове не было понимания, что происходит. Мне очень стыдно», — поделилась спортсменка.

Немецкая лыжница рассказала, что ей в итоге пришлось ехать не на самой быстрой паре лыж во время марафона на Олимпиаде в Милане. Она также сообщила, что российская спортсменка извинилась перед ней. Немка добавила, что все в порядке и никто не застрахован от ошибок.

«Это была моя третья или четвертая пара из тех, которые я тестировала утром, — то есть не самая быстрая. Тогда я поняла, что что-то случилось», — рассказала немецкая лыжница.

Савелий Коростелев пронес на плечах Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев Фото: РИА Новости

Представители немецкой сборной заметили ошибку на телевизионных кадрах и получили подтверждение от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Менеджер команды Петер Шликенридер сообщил, что на подготовку новых лыж у них оставалось около 10 минут. Результат Непряевой был аннулирован.

Трамп включил счетчик для Ирана: в кулуарах заговорили о торге за выживание

Инсайдеры говорят, что в Иране началась борьба за выживание: по их мнению, Тегеран проиграл президенту США Дональду Трампу без единого удара, включив режим «турбодипломатии» после ультиматума Вашингтона.

«Когда Трамп запускает таймер на 10 дней и открыто грозит „очень плохими вещами“, знаменитая восточная неторопливость резко испаряется. В кулуарах прекрасно понимают, что сейчас идет торг <…> за выживание. <…> Иран готов поставить обогащение урана на трехлетнюю паузу и даже вывезти часть запасов, но жестко требует взамен снятия санкций и возвращения к большому бизнесу», — пишет Telegram-канал «Конспиролог #1».

По мнению источника, окно для маневров у Ирана стремительно схлопывается. Канал пишет о жестком бизнес-ультиматуме, где правила диктует тот, у кого в руках экономическая дубина. Инсайдеры также говорят, что Иран пытается сохранить видимость суверенитета, чтобы показать внутри страны, что он не уступил и не прогнулся.

Трамп же, как полагают авторы, добивается быстрой и эффектной геополитической победы, тогда как Ирану остро нужна экономическая передышка. Не забыли они и про заявления иранского МИД о «мирной программе навсегда», которые уже окрестили дипломатическим белым шумом. По словам авторов, реальный разговор пойдет исключительно о цифрах, конкретных сроках и жестком контроле.

Еще ранее инсайдеры сообщали, что по всем признакам в Иране скоро будет жарко. Показательным стало прибытие в Тегеран 16 сверхтяжелых военных бортов из Китая в течение 48 часов. При этом Пекин демонстративно игнорирует предостережения Вашингтона, перебрасывая союзнику критически важные грузы. Инсайдеры уверены: речь идет не о гуманитарной помощи, а о высокотехнологичном оборудовании, комплексах РЭБ и компонентах для ракетной программы, чтобы в сжатые сроки укрепить оборону Ирана.

Транспортный самолет Y-20 Фото: Lin Hong/Xinhua/Global Look Press

«Поднебесная открыто вступила в игру, начав физическую накачку своего ближневосточного прокси. Китай дает недвусмысленный сигнал: он не допустит быстрого разгрома Тегерана и готов вкладывать ресурсы в затягивание конфликта, повышая цену войны для Вашингтона и Тель-Авива», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

Танкерная война на Балтике: Финский залив назвали бомбой замедленного действия

Инсайдеры предупреждают, что идея Европы легализовать откровенное пиратство в международных водах, разрешив захват танкеров, которые вывозят российскую нефть из портов Приморска и Усть-Луги, грозит не только политической катастрофой, но и экологическими проблемами.

Так, активисты рассчитали: крушение танкера с нефтью в Финском заливе приведет к катастрофе, которая затронет не менее 100 тысяч жителей прибрежных зон, водозаборы Санкт-Петербурга и уникальные природные заповедники. И такая ситуация совершенно не исключена в случае, если какой-то европейский флот «не рассчитает сил» при захвате танкера с российской нефтью или вступит в противостояние с прикрывающими танкеры кораблями ВМФ России. Инсайдеры констатируют, что в Финском заливе заложена бомба замедленного действия. По их словам, любая возможная атака станет «рулеткой» для всей Балтики.

«И Европа оказалась в ловушке собственной нерешительности: начать массовые аресты танкеров на Балтике они боятся, так как это взвинтит цены на сырье и вызовет юридический хаос. Но случись реальная авария, оплачивать многомиллиардную ликвидацию ущерба придется самим европейцам, ведь классической страховки там нет», — указывает Telegram-канал «Конспиролог #1».

