Тумба в ванной больше не в моде: 4 стильных решения — выглядят дороже и служат дольше

Тумба под раковиной ещё недавно считалась обязательной частью любой ванной. Массивные ящики, ножки, фасады с кромкой — всё это казалось удобным и практичным. Но в реальности именно такие конструкции первыми «сдаются» в условиях высокой влажности: покрытие вздувается, кромки отслаиваются, мебель теряет вид. Сегодня акцент смещается в сторону лёгкости, визуальной чистоты и продуманной влагостойкости.

Первый вариант — подвесные консоли и открытые металлические конструкции. Они выглядят лаконично, не перегружают пространство и гораздо устойчивее к влаге. Отсутствие ножек облегчает уборку, а сама ванная кажется просторнее и аккуратнее.

Второй тренд — встроенные системы хранения. Вместо громоздкой тумбы дизайнеры предлагают компактные шкафы до потолка и ниши, спрятанные за фасадами. Внутри — продуманная организация: выдвижные ящики, разделители, органайзеры. Всё скрыто, ничего не «пылится» на виду.

Третий вариант — раковина на столешнице с парящей тумбой-минимализм. Узкая подвесная база без массивных боковин выглядит почти невесомо и создаёт эффект «парящей» мебели. Материалы выбирают влагостойкие — МДФ с защитным покрытием или искусственный камень.

Четвёртый вариант — открытые ниши из керамогранита или влагостойкого бетона. Их проектируют сразу при ремонте. Такие конструкции не боятся воды, выглядят дорого и позволяют аккуратно хранить всё необходимое, не перегружая интерьер.

При этом полностью открытые полки с баночками и флаконами тоже постепенно уходят в прошлое. Косметику и бытовую химию всё чаще прячут за лаконичными фасадами, оставляя на виду лишь стильные детали.

