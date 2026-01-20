Зеленский выразил недовольство ситуацией с Гренландией Зеленский: ситуация с Гренландией отвлекает от конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен «любым расфокусом внимания от Украины» и переключением его на ситуацию с Гренландией, пишет «Интерфакс-Украина». По его словам, именно на Украине происходит полномасштабный конфликт.

Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет, и очень верю, что не будет каких-то больших угроз, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно об отмене подписания «плана процветания» между Зеленским и президентом США Трампом в Давосе. Утверждается, что причиной послужила текущая ситуация, связанная с Гренландией. Дата встречи по украинскому вопросу не была окончательно согласована.

По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова, в случае если Трамп реализует идею о присоединении Гренландии, это станет прецедентом, который легитимизирует силовую политику. В новой реальности, как полагает Марков, Запад больше не сможет осуждать Россию за начало СВО на Украине или оспаривать ее сферы влияния.