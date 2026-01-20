Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 16:59

Зеленский выразил недовольство ситуацией с Гренландией

Зеленский: ситуация с Гренландией отвлекает от конфликта на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен «любым расфокусом внимания от Украины» и переключением его на ситуацию с Гренландией, пишет «Интерфакс-Украина». По его словам, именно на Украине происходит полномасштабный конфликт.

Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет, и очень верю, что не будет каких-то больших угроз, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно об отмене подписания «плана процветания» между Зеленским и президентом США Трампом в Давосе. Утверждается, что причиной послужила текущая ситуация, связанная с Гренландией. Дата встречи по украинскому вопросу не была окончательно согласована.

По словам экс-депутата Верховной рады Игоря Маркова, в случае если Трамп реализует идею о присоединении Гренландии, это станет прецедентом, который легитимизирует силовую политику. В новой реальности, как полагает Марков, Запад больше не сможет осуждать Россию за начало СВО на Украине или оспаривать ее сферы влияния.

Украина
Владимир Зеленский
Гренландия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Названы самые крупные случаи обманов мошенниками в Подмосковье за 2025 год
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.