«Употребил и прозрел»: Захарова иронично высказалась о темных очках Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон понял, что наступает мир, основанный на праве сильного, потому что «прозрел» благодаря своим темным очкам, пошутила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что российская сторона говорила об этой тенденции неоднократно, передает РИА Новости.

Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел. И сразу стало очевидно то, о чем мы говорили неоднократно, что все эти правила, которые именно Запад придумал взамен международному праву, сводятся только к одному правилу — праву сильного, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что появление Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе вызвало волну насмешек в интернете. В социальных сетях стали активно распространяться отредактированные фотографии французского лидера. К примеру, На одной из них политик представлен в образе Морфеуса, персонажа фильмов «Матрица», сражающегося против разумных машин.