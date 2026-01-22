Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:36

«Употребил и прозрел»: Захарова иронично высказалась о темных очках Макрона

Захарова пошутила, что Макрон понял концепцию права сильного из-за темных очков

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон понял, что наступает мир, основанный на праве сильного, потому что «прозрел» благодаря своим темным очкам, пошутила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что российская сторона говорила об этой тенденции неоднократно, передает РИА Новости.

Мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Употребил и прозрел. И сразу стало очевидно то, о чем мы говорили неоднократно, что все эти правила, которые именно Запад придумал взамен международному праву, сводятся только к одному правилу — праву сильного, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что появление Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе вызвало волну насмешек в интернете. В социальных сетях стали активно распространяться отредактированные фотографии французского лидера. К примеру, На одной из них политик представлен в образе Морфеуса, персонажа фильмов «Матрица», сражающегося против разумных машин.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
шутки
Эммануэль Макрон
очки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выборы в Гагаузии отложены после вмешательства Госканцелярии Молдавии
Политолог объяснил, почему Трамп ничего не добился от Зеленского в Давосе
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.