20 февраля 2026 в 13:23

Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко

Российские производители начали сливать молоко из-за переизбытка продукции

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Крупные российские производители начали сливать молоко из-за рекордного переизбытка продукции, сообщают «Известия». По итогам 2025 года на складах скопилось 73,5 тыс. тонн нереализованного сырья. По информации издания, такая ситуация сложилась из-за роста импорта из Белоруссии и снижения спроса на продукцию отечественного производства.

Гендиректор группы компаний «Молвест» Анатолий Лосев пояснил, что объемы производства молока сейчас превышают возможности переработки из-за падения потребительского спроса. В результате даже крупные игроки рынка вынуждены избавляться от излишков продукции.

В компании «Логика молока» (ранее «Danone Россия») отметили, что натуральные продажи молочных продуктов в 2025 году стагнировали. Причиной стало удорожание продукции на фоне роста себестоимости.

В свою очередь замгендиректора по животноводству ГК «Агропромкомплектация» отметила, что насыщение внутреннего рынка связано с ограниченными возможностями экспорта. Укрепление рубля и снижение мировых цен в 2025 году сделали поставки за рубеж менее выгодными.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова сообщила, что перед тем как купить молочную продукцию, следует проверить информацию о ней, в том числе марку. Кроме того, важно обращать внимание на цену продукта — подозрительно низкая стоимость может указывать на фальсификат или некачественный товар.

