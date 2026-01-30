Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 15:31

В Роскачестве напомнили, как выбрать качественные молочные продукты

Эксперт Роскачества Завьялова призвала проверять информацию о молочной продукции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед тем, как купить молочную продукцию, следует проверить информацию о ней, в том числе марку, заявила «Радио 1» эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Кроме того, важно обращать внимание на цену продукта — подозрительно низкая стоимость может указывать на фальсификат или некачественный товар.

Качественный продукт не может стоить дешево. Если вы видите очень низкие цены, которые кардинально отличаются от стоимости товаров на полке, это должно насторожить. Проверять информацию можно на портале Роскачества, — посоветовала Завьялова.

Она уточнила, что на платформе организации представлены рейтинги всех проверенных марок. Там можно найти как достойные бренды, так и фальсифицированные.

Ранее эксперт Роскачества Елена Спеценко заявила, что критическое состояние упаковки, несоответствующая температура, посторонний или неприятный запах и активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами говорят о порче продуктов. По ее словам, такую еду не стоит есть, так как безопасность должна быть приоритетом.

