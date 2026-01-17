Названы пять признаков испорченной еды из доставки Роскачество: нарушения упаковки и температуры говорят о порче еды из доставки

Критическое состояние упаковки, несоответствующая температура, посторонний или неприятный запах при открытии, кардинальное изменение текстуры и активный конденсат внутри пакета с готовыми блюдами говорят о порче продуктов, сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. По ее словам, которые приводит ТАСС, такую еду не стоит есть, так как безопасность должна быть приоритетом.

Обнаружение даже одного из этих признаков — веское основание отказаться от продукта. Не стоит рисковать здоровьем, пытаясь спасти блюдо, срезав подозрительный кусок или разогрев его. Термическая обработка не всегда уничтожает все токсины, накопившиеся в продукте, — отметила она.

Ранее диетолог Елена Игнатикова сообщила, что употребление покупной шаурмы чревато повышением артериального давления и уровня сахара в крови. Дело в том, что в классическом лаваше содержится обилие быстрых углеводов. По ее словам, такой перекус особенно опасен для людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями, нарушениями углеводного или жирового обмена.