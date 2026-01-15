Диетолог напомнила об опасности покупной шаурмы

Употребление покупной шаурмы чревато повышением артериального давления и уровня сахара в крови, заявила «Москве 24» диетолог Елена Игнатикова. Дело в том, что в классическом лаваше содержится обилие быстрых углеводов. По ее словам, такой перекус особенно опасен для людей с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями, нарушениями углеводного или жирового обмена.

Опасность для здоровья представляет и мясо на вертеле. Даже не самый жирный вариант шаурмы будет содержать большое количество соли, приводящей к задержке жидкости, появлению отеков и повышению артериального давления, — предупредила Игнатикова.

Кроме того, особый вред здоровью могут нанести кетчуп и майонез в составе блюда. В этих соусах есть обилие сахара, консервантов, соли и глутамата натрия. Злоупотребление ими грозит прогрессированием гипертонической болезни. А люди с чувствительным ЖКТ могут столкнуться с обострением гастрита, язвенных болезней, панкреатита и синдрома раздраженного кишечника.

Ранее в Роскачестве сообщили, что проект ГОСТа на шаурму дорабатывается на основе анализа различных отзывов. Там отметили, что при определении стандартов приготовления блюда учитывается ситуация на рынке общепита.