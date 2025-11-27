День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 08:10

В Роскачестве рассказали о процессе подготовки ГОСТа на шаурму

Роскачество анализирует отзывы и дорабатывает проект ГОСТа на шаурму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Проект ГОСТа на шаурму дорабатывается на основе анализа различных отзывов, заявила РИА Новости пресс-служба Роскачества. Там отметили, что при определении стандартов приготовления этого блюда учитывается ситуация на рынке общепита. Роскачество стремится к тому, чтобы принятый в будущем ГОСТ реагировал на вызовы отрасли и соответствовал запросам потребителей.

После активного публичного обсуждения проект национального стандарта на шаурму перешел на следующий этап — детальную доработку, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой. По ее словам, это делается для гарантий безопасности эксплуатации зимнего инвентаря.

До этого кинолог Григорий Манев выразил мнение, что введение ГОСТов для собачьих площадок станет большим плюсом и шагом вперед. Он отметил, что инициатива поможет владельцам питомцев, местным властям и самим животным.

Россия
Роскачество
шаурма
ГОСТ
стандарты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия взрывов прогремела под Одессой
Известные российские спортсмены оказались в базе «Миротворца»
ВСУ предприняли атаку на Тульскую область
Водопровод на даче своими руками: круглогодичный комфорт быстро и недорого
Украина договорилась о расширенном финансировании от МВФ
«Катастрофическое положение»: Украина обсуждает эвакуацию из Киева и Одессы
В ЕС хотят разобрать железную дорогу в Россию
Почти 120 БПЛА атаковали 11 российских регионов ночью
Путин прибыл на заседание ОДКБ в Бишкеке
Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут
Как выбрать дворники по марке автомобиля: типы креплений и рейтинг лучших
«Нужно просто наслаждаться жизнью»: психологи о секретах хорошей матери
Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Стало известно, на чем настаивал Дрисколл во время разговора с европейцами
Почти сотню счетов нашли у родственников рекордсмена-взяточника из МВД
Отступление ВСУ на важном направлении превратилось в хаос
Еврокомиссия направит финансовую помощь Прибалтике
Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром
«Спешат реализовать»: стало известно о плане ФРГ на случай конфликта с РФ
Военэксперт назвал населенный пункт, который скоро освободят ВС России
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.