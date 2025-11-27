В Роскачестве рассказали о процессе подготовки ГОСТа на шаурму

В Роскачестве рассказали о процессе подготовки ГОСТа на шаурму Роскачество анализирует отзывы и дорабатывает проект ГОСТа на шаурму

Проект ГОСТа на шаурму дорабатывается на основе анализа различных отзывов, заявила РИА Новости пресс-служба Роскачества. Там отметили, что при определении стандартов приготовления этого блюда учитывается ситуация на рынке общепита. Роскачество стремится к тому, чтобы принятый в будущем ГОСТ реагировал на вызовы отрасли и соответствовал запросам потребителей.

После активного публичного обсуждения проект национального стандарта на шаурму перешел на следующий этап — детальную доработку, — говорится в сообщении.

