Такую шаурму «Тропики» хвалили все гости вечеринки: никто не ожидал, что сочетание с ананасом будет таким бомбическим

Такую шаурму «Тропики» хвалили все гости вечеринки: никто не ожидал, что сочетание с ананасом будет таким бомбическим

Яркая, ароматная и сытная шаурма с тропическим акцентом — идеальный вариант для домашнего фуршета или быстрого вкусного перекуса. Лаваш наполнен нежной жареной куриной грудкой, расплавленным сыром, сладким консервированным ананасом, сочным болгарским перцем, маринованным луком и пикантным соусом на основе чеснока, сметаны, майонеза и кетчупа. Каждая шаурма получается сочной, с идеально сбалансированными вкусами и ароматами.

Ингредиенты на 2–3 шаурмы: лаваш тонкий – 2–3 листа (100–150 г), куриная грудка жареная – 300 г, твёрдый сыр – 80 г, консервированный ананас – 150 г, болгарский перец – 1 шт., маринованный лук – 50 г, чеснок – 2 зубчика, сметана – 2 ст. л., майонез – 2 ст. л., кетчуп – 1 ст. л., соль, перец – по вкусу, растительное масло – для обжарки.

Приготовление: куриную грудку нарежьте полосками и слегка обжарьте на растительном масле до золотистой корочки, посолите и поперчите. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, ананас — небольшими кубиками, маринованный лук оставьте целыми кольцами. Для соуса смешайте сметану, майонез, кетчуп и пропущенный через пресс чеснок. На каждый лист лаваша выложите сначала соус, затем слой курицы, болгарский перец, ананас, сыр и маринованный лук. Аккуратно сверните лаваш и подрумяньте на сковороде, разрежьте по желанию и подавайте сразу.

Ранее мы делились простым рецептом лепешек, где нужно просто смешать курицу с кефиром. И закуска, и перекус, и завтрак.