Помните вкусную селедку из СССР? Вот ее рецепт — доступный продукт с тем самым вкусом

Помните вкусную селедку из СССР? Вот ее рецепт — доступный продукт с тем самым вкусом

Советская пряная селедка была простой, доступной и при этом удивительно вкусной. Ее готовили строго по ГОСТу, соблюдая точные пропорции соли и специй — именно поэтому вкус всегда получался узнаваемым. Никаких лишних ингредиентов, только проверенная классика, которая идеально подходила к картофелю и домашнему ужину.

Ингредиенты: вода — 1 л, гвоздика — 0,75 г, кориандр сухой — 1,05 г, корица молотая — 0,6 г, лавровый лист — 0,15 г, мята сухая — 0,15 г, мускатный орех — 0,2 г, перец душистый — 1,9 г, перец черный горошком — 0,6 г, перец чили сухой — 0,25 г, сахар — 20 г, соль — 90 г, сельдь свежемороженая — 700 г.

Приготовление: разморозьте сельдь, тщательно промойте и разделайте, удалив внутренности и пленки. Отмерьте все специи, слегка измельчите их и смешайте с частью соли и сахаром. Оставшуюся соль полностью растворите в холодной воде. Натрите рыбу пряной смесью, уложите в емкость для засола и залейте солевым раствором так, чтобы сельдь была полностью покрыта. Емкость накройте и уберите в холодильник.

Через 3 дня сельдь пряного посола по ГОСТу СССР будет готова. Нарежьте ее кусочками и подавайте с отварным картофелем — вкус получится именно таким, каким его помнят с советских времен.

Ранее мы делились рецептом мировой закуски по-быстрому. Гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто.