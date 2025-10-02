Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:30

Селедка в пикантном горчичном маринаде: солим рыбку просто и очень вкусно

Селедка в пикантном горчичном маринаде: солим рыбку просто и очень вкусно! Это изысканная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Сочетание насыщенного горчичного соуса и рыбы создает сбалансированный вкус с приятной остротой. Идеальный вариант для тех, кто ценит классические рецепты с изюминкой.

Ингредиенты

  • Филе сельди — 2 шт.
  • Горчица дижонская — 200 г
  • Укроп свежий — 1/2 стакана
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Уксус столовый — 2 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л. + 1/2 стакана
  • Вода — 500 мл
  • Уксус 12% — 100 мл

Приготовление

  1. Филе сельди замочите в холодной воде на 24 часа в холодильнике, затем промойте. Приготовьте рассол: смешайте воду, 100 мл уксуса и 1/2 стакана сахара до полного растворения, залейте рыбу и маринуйте 1 час в холодильнике.
  2. Для соуса взбейте горчицу с 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. уксуса, растительным маслом и рубленым укропом. Селедку нарежьте кусочками, залейте горчичным соусом и уберите в холодильник на 4–6 часов для пропитки. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом засолки сельди. Получается нежная, как масло, и тает во рту.

