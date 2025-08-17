Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 13:30

Сельдь теперь солю только так! Получается нежная, как масло, и тает во рту

Сельдь теперь солю только так! Получается нежная, как масло, и тает во рту! Этот рецепт — настоящая находка! Рыба получается невероятно нежной, сочной и ароматной. Таким же способом можно засолить скумбрию — она выйдет еще вкуснее. Минимум усилий, а результат поразит даже гурманов!

Ингредиенты

  • Сельдь свежемороженая — 3 шт.
  • Соль — 6 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Вода — 2 л
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Перец горошком — 5-7 шт.

  1. Приготовьте рассол: в кипящую воду добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец горошком, проварите 2–3 минуты, затем остудите. Сельдь промойте, удалите жабры (если нужно), но не потрошите — так рыба останется сочной. Плотно уложите тушки в чистую 3-литровую банку и залейте холодным рассолом.
  2. Оставьте в холодильнике на три дня — за это время сельдь пропитается и станет нежной, как масло. Чем дольше она стоит, тем солонее будет, поэтому регулируйте срок по вкусу. Подавайте с луком, маслом или просто с черным хлебом — пальчики оближешь! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

сельдь
скумбрия
засолка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
