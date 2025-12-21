На Новый год обязательно: картофельные корзинки с селедкой — эффектная праздничная закуска из простых продуктов

Эти корзинки — необычная, эффектная и очень вкусная альтернатива привычным тарталеткам. Их основа — хрустящие чашечки из отварного картофеля, запеченные до золотистого цвета. Начинка — классическое сочетание: пикантная рубленая селедка с маринованным луком и огурцами, заправленная легким творожным кремом с горчицей. Такая закуска неизменно привлекает внимание на столе и быстро исчезает с тарелок.

Ингредиенты для корзинок: картофель отварной в мундире — 4–5 крупных штук, растительное масло, соль, перец. Для начинки: филе слабосоленой селедки — 1–2 шт., лук репчатый — 1 небольшая головка, огурцы маринованные — 2–3 шт., укроп свежий — пучок, творожный сыр — 150 г, майонез — 1–2 ст. л., горчица зернистая — 1 ч. л., черный перец.

Приготовление: отварной и очищенный картофель натрите на крупной терке, посолите и поперчите. Формы для маффинов смажьте маслом и уложите пергаментные вкладыши, также смазанные маслом. Плотно утрамбуйте картофель, формируя корзинки с бортиками. Запекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут до румяности, затем дайте полностью остыть в формах.

Для начинки лук мелко нарежьте и замаринуйте в уксусе с сахаром на 15 минут. Сельдь, огурцы и укроп мелко порубите. Смешайте творожный сыр с майонезом и горчицей. Соедините селедку, отжатый лук, огурцы, укроп и часть творожного крема, поперчите. Аккуратно извлеките остывшие корзинки из форм, наполните их начинкой, сверху при желании украсьте оставшимся кремом и веточкой укропа.

