Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 18:15

На Новый год обязательно: картофельные корзинки с селедкой — эффектная праздничная закуска из простых продуктов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти корзинки — необычная, эффектная и очень вкусная альтернатива привычным тарталеткам. Их основа — хрустящие чашечки из отварного картофеля, запеченные до золотистого цвета. Начинка — классическое сочетание: пикантная рубленая селедка с маринованным луком и огурцами, заправленная легким творожным кремом с горчицей. Такая закуска неизменно привлекает внимание на столе и быстро исчезает с тарелок.

Ингредиенты для корзинок: картофель отварной в мундире — 4–5 крупных штук, растительное масло, соль, перец. Для начинки: филе слабосоленой селедки — 1–2 шт., лук репчатый — 1 небольшая головка, огурцы маринованные — 2–3 шт., укроп свежий — пучок, творожный сыр — 150 г, майонез — 1–2 ст. л., горчица зернистая — 1 ч. л., черный перец.

Приготовление: отварной и очищенный картофель натрите на крупной терке, посолите и поперчите. Формы для маффинов смажьте маслом и уложите пергаментные вкладыши, также смазанные маслом. Плотно утрамбуйте картофель, формируя корзинки с бортиками. Запекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут до румяности, затем дайте полностью остыть в формах.

Для начинки лук мелко нарежьте и замаринуйте в уксусе с сахаром на 15 минут. Сельдь, огурцы и укроп мелко порубите. Смешайте творожный сыр с майонезом и горчицей. Соедините селедку, отжатый лук, огурцы, укроп и часть творожного крема, поперчите. Аккуратно извлеките остывшие корзинки из форм, наполните их начинкой, сверху при желании украсьте оставшимся кремом и веточкой укропа.

Ранее мы готовили салат, который перемешивается прямо за столом. «Эдельвейс» — праздничная закуска с пикантным характером.

Проверено редакцией
Читайте также
А шуба здесь особая: курица с грибами под картофельной шубкой — простой рецепт хоть куда
Общество
А шуба здесь особая: курица с грибами под картофельной шубкой — простой рецепт хоть куда
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год: этот рецепт курицы прост и идеален для праздника
Общество
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год: этот рецепт курицы прост и идеален для праздника
Новогодний хит в духовке — картофельные дольки с паприкой и чесноком. Простой гарнир, который съедят первым
Общество
Новогодний хит в духовке — картофельные дольки с паприкой и чесноком. Простой гарнир, который съедят первым
Картофельные лепешки с моцареллой: готовим хичины по-быстрому всего из 5 ингредиентов
Общество
Картофельные лепешки с моцареллой: готовим хичины по-быстрому всего из 5 ингредиентов
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
картошка
картофель
сельдь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надеюсь, сожалеет»: депутат об оскорбившем журналистку фигуристе Галлямове
Волонтеры пришли в ужас, найдя сотни трупов в одном из ростовских приютов
Беглого Миндича обнаружили в Израиле
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Захарова раскрыла формулу «детской дипломатии»
Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки
Песков раскрыл, какие тайны обсуждает Путин с главами ЕАЭС
Лепра прорвалась в Европу спустя десятилетия
Дагестанка на Geländewagen протаранила машину грабивших ее дом воров в США
Самые популярные варианты подарков на день рождения: 28 идей
Россия и Южная Корея впервые за долгое время обсудили КНДР
Путин указал на неоспоримые дивиденды от участия в работе ЕАЭС
«Убирайтесь!»: Мерц еле унес ноги от разъяренной толпы в немецком городе
На Москву надвигается снегопад
Раскрыто, как Кремль перевел «подсвинков» на английский язык
«Спокойно не будет»: в Кремле сделали заявление о графике Путина в январе
Отдыхавшей в санатории пенсионерке случайно проткнули легкое
В ГД ответили, стоит ли Зеленскому ждать обещанные €90 млрд от Евросоюза
На Украине планируют начать массовый аудит ВПК
Праздничные печенья-елочки с перчинкой: редкий ингредиент для зимнего уюта
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.