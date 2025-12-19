Новый год-2026
Салат перемешивается прямо за столом: готовим «Эдельвейс» — праздничная закуска с пикантным характером

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Эдельвейс» впечатляет ярким вкусом и эффектной подачей. Дымная копчёная курица, остро-сладкая морковь по-корейски, сочный помидор, кукуруза и хрустящие сухарики создают гармоничную вкусовую композицию. Особенность — ингредиенты красиво выложены отдельными «секторами» на большом блюде, чтобы гости могли смешивать их по вкусу. Быстро, эффектно и вкусно!

Ингредиенты: копчёное куриное филе – 150 г, морковь по-корейски – 100 г, кукуруза консервированная – 100 г, помидор – 1 шт., лук репчатый – ⅓ шт., сухарики – небольшая горсть, майонез – 2 ст.л., укроп, соль.

Приготовление: нарежьте курицу тонкой соломкой, морковь слегка отожмите, помидор – кубиками, лук – тонкими полукольцами, укроп измельчите. Выложите на плоское блюдо отдельными секторами: курицу, морковь, кукурузу, помидор. В центр — майонез, посыпьте сверху укроп и лук. Сухарики подайте отдельно или сверху перед подачей. Подавайте сразу, позволяя гостям смешивать ингредиенты по вкусу.

Ранее мы делились рецептом топ-3 начинок для тарталеток. Гости сметают их со стола первыми.

